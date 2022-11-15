Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, İstanbul Beyoğlu’nda yapılan hain terör eylemini kınadı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, İstanbul Beyoğlu’nda yapılan hain terör eylemini kınadı.

Başkan Tanfer, yaptığı açıklamada: “Devletimizin üstün kararlılığı ile asıl gücümüz olan ortak bir vatan ve millet duyarlılığı karşısında hainlere karşı daha güçlü ve kenetlenmeyle her geçen gün kahraman güvenlik güçlerimizden yedikleri tokatla erimenin şuuru içerisindedirler. Bu saldırılar karşında millet olarak sağ duyumuzu korumalıyız. Şiddetten bir gelecek ve çözüm bekleyenlerin insanlık değerleri ile bağı düşünülemez. Zaman birlik zamanıdır. Birlik ve beraberliğimize, Ülkemizin huzuruna kast edenleri lanetliyoruz. Hain terör eylemini gerçekleştiren teröristin ise eylemden kısa zaman süre içerisinde yakalanarak adalete teslim eden kahraman güvenlik güçlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Ülkeyi bölme çabasında olan tüm hain terör örgütleri ve onlara taşeronluk yapanların vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırıları lanetliyor ve kınıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.” Dedi.