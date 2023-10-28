Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi farklı bir etkinliğe imza attı.

Erzurum’da yaşayan gazilerin, şehit aileleri ve kadın polislerin katıldığı etkinlikte ilk olarak Kahraman Türk Kadını Erzurumlu Nene Hatun’un kabri ziyaret edildi. Aziziye Tabyasında katılımcılara bilgi veren Tarihçi Abdurrahman Zeynel, tarihi süreç içinde tabyaların önemi ve yaşanan olaylardan notlar aktardı.

Programa katılanlar hep birlikte Kurtuluş Savaşı kahramanları başta olmak üzere şehitler için dua ettiler.