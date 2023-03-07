Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve yürütme kurulu üyeleri kentte istişare kültürünün artması için ziyaret programları düzenliyor. Başkan Tanfer ve yürütme kurulu üyeleri MHP İl Başkanlığına atanan Adem Yurdagül’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve yürütme kurulu üyeleri kentte istişare kültürünün artması için ziyaret programları düzenliyor. Başkan Tanfer ve yürütme kurulu üyeleri MHP İl Başkanlığına atanan Adem Yurdagül’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yurdagül, ülkenin bekası için iktidar partisiyle önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye cumhuriyetinin dünyaya yön veren bir ülke konumuna geldiğini belirten Yurdagül, "Rabbim devletimizin eksikliğini vermesin. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Bizler bu şehirde üzerimize düşeni en iyi şekilde yapacağız. Seçimleri zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum" dedi.

Başkan Tanfer ise Erzurum Kent Konseyinin yaptığı çalışmalara değinerek, istişare kültürüne önem verdiklerini söyledi.

Cumhur ittifakının seçimlerde zafer elde edeceğini ifade eden Tanfer, "6 lı masada parti liderleri birbiriyle göz teması bile kuramıyor. Cumhur ittifakımız bugüne kadar ülkemiz ve şehrimiz için önemli çalışmalar yaptı ve yapmaya devam edecek. Niyetler samimi olunca akibette hayır olacaktır" dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Tanfer, günün anısına MHP il Başkanı Yurdagül’e fincan hediye etti.