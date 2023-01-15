Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, İsveç’in başkenti Stockholm’deki tarihi belediye binası önünde toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan saldırıyı kınadı. Başkan Tanfer, “Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin gösteriyi lanetliyoruz. ’Bu yapılan alçaklıktır, küstahlıktır. Erzurum Kent Konseyi olarak şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz.” Dedi.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, İsveç’in başkenti Stockholm’deki tarihi belediye binası önünde toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan saldırıyı kınadı. Başkan Tanfer, “Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin gösteriyi lanetliyoruz. ’Bu yapılan alçaklıktır, küstahlıktır. Erzurum Kent Konseyi olarak şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz.” Dedi.

‘Alçaklık ve Küstahlığı şiddetle lanetliyoruz’

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Genel Kurulunda söz alan Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan çirkin saldırıyı kınadı. Başkan Tanfer, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Stockholm’de yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak, İsveç Hükümetini derhal tedbir almaya davet ediyoruz. Bu yaşanan küstah olayda, Ülkemizin haklı endişelerini bir kez daha dünya kamuoyuna göstermiştir. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinin bu tip hukuksuz gösterilere göz yumması beklenemez. İsveç makamlarının, kabul edilemez bu eylemleri gerçekleştiren terör grupları ve destekçileri hakkında yasal işlemleri derhal başlatmalarını bekliyoruz. Başta Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığımız olmak üzere, teröre ve işbirlikçilerine geçit vermemeye, güçlü Türkiye olarak dünyanın her yerinde mücadelemize kararlılıkla devam edeceği bilinmelidir. Bu yapılan alçaklıkla, küstahlıkla da buna asla seyirci kalmayacağımızı ifade etmek istiyorum. İsveç Hükûmetini terör eylemine katılan teröristleri tek tek tespit edip, yargı önüne çıkartmaya; Türkiye’ye verdiği sözü tutmaya davet ediyorum. Erzurum Kent Konseyi olarak şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz” şeklinde konuştu.