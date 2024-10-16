Sahip olduğu 55 coğrafi işaretli ürünle ülke sıralamasında 3. sırada yer alan Erzurum’dan bir ürün için daha başvuru yapıldı.

Türk Patent ve Kurumu’na mahreç işaret almak adına peynirler ürün grubundan; Erzurum Karın Kaymağı Peyniri için müracaat edildi Tarih, kültür ve kış turizminin yanında aynı zamanda gastronomi şehri olan Erzurum’un yöresel peynirlerinden Karın Kaymağı Peyniri, koyun sütü kullanılarak yapılan ve işkembe içine basılarak yapılıyor.

19 ürün onay bekliyor

Erzurum’dan böylece 19 ürün tescil için Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan onay için bekliyor. Bunlar; Erzurum Karın Kaymağı Peyniri, Hasankale Dövme Kebap, Hasankale Etli Ekmek, Hasankale Güveci, Pasinler Köfte, Erzurum Geven Balı, Erzurum Kelecoş, Erzurum Kaşar Peyniri, Narman Yeşil Mercimeği, Erzurum Kahvaltısı, Erzurum Un Helvası, Karayazı Balı, Bardız Kilimi , Erzurum İspir Gobdini, Erzurum Burması/Erzurum Burma Bileziği, Hınıs Köftesi, Erzurum Babaanne Pastası (Erzurum Pastası), Erzurum Kuru Kayısı Kaysefesi ve Erzurum Patates Boranisi tescil için inceleme ve onay aşamasında bekliyor.

55 ürün için coğrafi işaret alındı

Ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor. Tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işareti olan coğrafi işaret son yıllarda rağbet görüyor. Erzurum 55 coğrafi işaretli ürünüyle Gaziantep ve Konya’dan sonra listenin üçüncü sırasında yer alıyor.