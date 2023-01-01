Erzurum 2022 Kasım ayı kamu sağlık hizmetleri harcaması tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2’inci, Türkiye sıralamasında ise 21. oldu.

Erzurum 2022 Kasım ayı kamu sağlık hizmetleri harcaması tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2’inci, Türkiye sıralamasında ise 21. oldu.

Erzurum 2022 Kasım ayı kamu sağlık hizmetleri harcaması tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2’inci, Türkiye sıralamasında ise 21. oldu. İlde 2022 Kasım ayı düzeyinde 1 milyar 744 milyon 244 bin TL tutarında sağlık hizmeti harcaması gerçekleştirildi. İlde kişi başına düşen sağlık harcaması tutarı 2 bin 304 TL oldu.

Bölgesel Sağlık Giderleri Ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2022 Kasım ayı döneminde Erzurum’da 1 milyar 744 milyon 244 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 2,4 milyar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 4,1 milyar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 11 milyar 873 milyon, Türkiye toplamında 167,1 milyar TL tutarında sağlık hizmet harcaması kaydedildi.

Erzurum’un Bölge Ve Ülke Payı

DOSİAD tarafından bakanlık verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre Kasım döneminde Erzurum’da kaydedilen sağlık harcaması toplamı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 70,2, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 41,8, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 14,7, ülke toplamında da yüzde 1,0’lık pay edindi.

Erzurum Sağlıkta 21’nci Sırada

Erzurum kamu sağlık hizmet giderleri kaydında ülke sıralamasında 21’nci sırayı aldı. Ülkede sağlık hizmet harcamalarının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Kayseri,

Mersin, Manisa, Antalya, Eskişehir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Samsun, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, Balıkesir, Tekirdağ ve Erzurum olarak kaydedildi

Erzurum Sağlıkta Bölge 2’incisi

Erzurum sağlık harcamaları düzeyinde Bölgede Elazığ’ın ardından 2’inci sırayı aldı. Dönemde Elazığ’da 2,2 milyar, Erzurum’da 1,7 milyar, Malatya’da 1,5 milyar, Van’da 1.5 milyar, Ağrı’da 668,0 milyon, Bitlis’te 647,3 milyon, Bingöl’de 591,7 milyon, Muş’ta 585,3 milyon, Erzincan’da 518,5 milyon, Kars’ta 519,7 milyon, Hakkari’de 471,4, Iğdır’da 293,7 milyon, Tunceli’de 259,7 milyon, Ardahan’da 213,9 milyon TL tutarında sağlık harcaması kaydedildi.