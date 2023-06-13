14 Haziran 1839 Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş tarihi ve her yıl bu özel gün coşkuyla kutlanıyor.

Kuruluşunun 184’üncü yılına özel olarak Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli Palandöken Dağı zirvesinde üzerinde ‘Kanun Ordusu Jandarma 184 yaşında’ yazılı dev Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini açtı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, o anları klip haline getirdi. 3200 metre yükseklikte Türk Bayrağı ve Atatürk’ün posteri etrafında asker selamı veren jandarma personeli gururlandırdı. Duygu dolu klibin üzerine ve giriş bölümüne “Korku nedir bilmeyiz, yüksek tutuş, korku nedir bilmeyiz, biz dağların erleri, yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere, engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları.” marşını söyleyen askerlerin coşku dolu sesleri adeta Palandöken’in zirvesinde yankılandı.

Klibin son kısmında ise Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Jandarma, her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadâkatle bağlı; tevazu, fedakârlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur" sözlerine yer verildi.