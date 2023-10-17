Yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen ülkemizde bir çok canın yitirilmesine sebep olan trafik kazalarının önüne geçilemiyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı’nın ülkemizdeki dokuz aylık kaza istatistiklerine bakıldığında kazalara neden unsurlarda sürücü hataları önemli şekilde ön plana çıkarken kusur olarakta ; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak olarak tespit edildi.

Erzurum jandarma bölgesinde Eylül ayı içinde 20 yaralamalı kazadan, 2 maddi hasarlı ve 34yaralı trafik kazası kayıtlarına geçti. Erzurum’da 2023 yılının ilk dokuz ayında jandarma sorumluluk alanında toplam 130 ölümlü-yaralamalı kazada, 21’i maddi hasarlı, 4 ölümlü ve 210 yaralı olarak işlem gördü.