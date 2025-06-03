Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olası bir yangındaki hareket tarzları işle ilgili sağlık personeline eğitim verdi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi koordinatörlüğünde, Erzurum Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, İl sağlık Müdürlüğü ve 112 personeline dört günlük "Yangın Önleme ve Koruma" eğitimi verilmiş olup; akabinde katılım yapan personele Eğitim tatbikatı yapılmıştır" denildi.

Tatbikatta zaman zaman uygulamaya konulan tatbikat senaryoları gerçeği aratmadı.