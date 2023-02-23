Yakutiye Erzurum’un nüfusu en kalabalık ilçesi olma konumunu sürdürürken, Pazaryolu nüfusu en düşük ilçe olarak kaldı. Erzurum’da 4 ilçenin nüfusu artış gösterirken, 16 ilçe nüfusunda düşüş kaydedildi. En fazla artış oranı binde 16,5 ile Yakutiye, en fazla düşüş oranı ise binde 139,6 ile Tortum ilçesinde kaydedildi.

Yakutiye Erzurum’un nüfusu en kalabalık ilçesi olma konumunu sürdürürken, Pazaryolu nüfusu en düşük ilçe olarak kaldı. Erzurum’da 4 ilçenin nüfusu artış gösterirken, 16 ilçe nüfusunda düşüş kaydedildi. En fazla artış oranı binde 16,5 ile Yakutiye, en fazla düşüş oranı ise binde 139,6 ile Tortum ilçesinde kaydedildi.

4 İlçe Nüfusu Arttı, 16 İlçe Nüfusu Azaldı

2022 ADNKS sonuçlarına göre Erzurum’un ilçeleri olan Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Pazaryolu İlçelerinde nüfus artışı kaydedilirken, Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, ilçe nüfuslarında düşüş gözlendi.

İlçe Nüfusları

2021 yılı ADNKS sonuçları itibariyle ilçe nüfusu Yakutiye’de 190 bin 373, Palandöken’de 177 bin 374, Aziziye’de 65 bin 553, Horasan’da 36 bin 519, Oltu’da 30 bin 75, Pasinler’de 27 bin 55, Karayazı’da 25 bin 543, Hınıs’ta 24 bin 680, Tekman’da 23 bin 195, Karaçoban’da 22 bin 250, Aşkale’de 21 bin 494, Tortum’da 15 bin 259, Şenkaya’da 16 bin 35, Çat’ta 15 bin 556, Köprüköy’de 14 bin 204, İspir’de 14 bin 607, Narman’da 12 bin 292, Uzundere’de 7 bin 625, Olur’da 6 bin 262, Pazaryolu’nda 3 bin 803 kişi olarak açıklandı.

İlçeler Artış Ve Düşüş Oranları

2020 yılı ADNKS sonuçları itibariyle 4 ilçe nüfusu, binde olarak Yakutiye’de 16,5, Aziziye’de 6,4, Palandöken’de 8.2, Pazaryolu’nda 10.8 oranında artış kaydetti. İlçe nüfusu düşüş oranı binde olarak Uzundere’de 22,7, Horasan’da 21,9, Hınıs’ta 31,9, Olur’da 16,6, Karaçoban’da 35,5, Pasinler’de 23,5, Aşkale’de 31,0, Narman’da 37,9, Karayazı’da 45,0, Şenkaya’da 47,9, Tekman’da 60,1, Köprüköy’de 50.5, Çat’ta 43,0, Tortum’da 139,67, Oltu’da 8.0 olarak belirlendi

2021 İlçelerin Nüfus Payı

2021 yılında İlçelerin Erzurum nüfus toplamındaki payı Yakutiye’de yüzde 24,73, Palandöken’de yüzde 23,24, Aziziye’de yüzde 8.60, Horasan’da yüzde 4,93, Oltu’da yüzde 4,0, Pasinler’de yüzde 3.65, Karayazı’da yüzde 3.53, Hınıs’ta yüzde 3.36, Tekman’da yüzde 3.25, Karaçoban’da yüzde 3.04, Aşkale’de yüzde 2,92, Tortum’da yüzde 2.31, Şenkaya’da yüzde 2.22, Çat’ta yüzde 2.14, Köprüköy’de yüzde 1,97, İspir’de yüzde 1.97, Narman’da yüzde 1.68, Uzundere’de yüzde 1.0, Olur’da yüzde 0.84, Pazaryolu’nda ise yüzde 0.49 olarak kaydedilmişti.

2022 İlçelerin Nüfus Payı

2022 yılında İlçelerin Erzurum nüfus toplamındaki payı Yakutiye’de yüzde 25,39, Palandöken’de yüzde 23,65, Aziziye’de yüzde 8.74, Horasan’da yüzde 4,87, Oltu’da yüzde 4,0, Pasinler’de yüzde 3.60, Karayazı’da yüzde 3.40, Hınıs’ta yüzde 3.29, Tekman’da yüzde 3.1, Karaçoban’da yüzde 2,96, Aşkale’de yüzde 2,86, Tortum’da yüzde 2.03, Şenkaya’da yüzde 2.13, Çat’ta yüzde 2.07, Köprüköy’de yüzde 1,89, İspir’de yüzde 1.94, Narman’da yüzde 1.63, Uzundere’de yüzde 1.0, Olur’da yüzde 0.83, Pazaryolu’nda ise yüzde 0.50 olarak kaydedilmişti.