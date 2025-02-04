Erzurum Valiliği, 5 Şubat 2025 tarihi itibariyle kuvvetli kar yağışının etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 05 Şubat 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Erzurum ve çevresinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm. kar örtüsü) bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışının 07.02.2025 Cuma sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada, "Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.