Erzurum’un köklü okullarından biri olan İbrahim Hakkı Fen Lisesi mezunları, buluşma toplantısında bir araya geldi.

Erzurum’da olan ve bayram tatilini memleketinde geçirmek için şehre gelen mezunlar, buluşma programında hasret giderdi. 1993’ten 2023’e kadar olan süreçteki mezunların bir araya geldiği aktivitede, tecrübe paylaşımı da yapıldı. Aralarında doktor, mühendis, hukukçu, mimar ve akademisyen gibi birçok meslek grubunda görev yapan mezunların da yer aldığı buluşmada ayrıca Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi’nden mezun olan öğrenciler tarafından kurulması planlanan sivil inisiyatif kuruluşu için de fikir alışverişinde bulunuldu. Kurulacak olan derneğin kentin eğitim hizmetlerine katkıda bulunması öngörüldü.