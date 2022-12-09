DHMİ Erzurum Havalimanı Kasım ayı verilerini paylaştı. 2021 yılı Kasım ayına göre, 2022 diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 4, ticari uçak seferi sayısı yüzde 2, taşınan yük miktarı yüzde 5, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı ise yüzde 2 oranında artış gösterdi.

DHMİ Erzurum Havalimanı Kasım ayı verilerini paylaştı. 2021 yılı Kasım ayına göre, 2022 diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 4, ticari uçak seferi sayısı yüzde 2, taşınan yük miktarı yüzde 5, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı ise yüzde 2 oranında artış gösterdi.

Erzurum havalimanı uçak sefer sayısı

Dönemde Erzurum havalimanından 6 bin 148 iç, 150 dış hat üzerinden olarak toplam 6 bin 291 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 3 oranında arttı, dış hat sefer sayısı yüzde 46 oranında yükseldi, toplam uçuş sayısı ise yüzde 4’lük artış kaydetti. Havalimanından 2021 yılı Kasım ayında 5 bin 972 iç, 103 dış, toplam 6 bin 75 sefer yapılmıştı.

Erzurum havalimanı yolcu sayısı

Erzurum hava limanından iç hatta 779 bin 762, dış hatta 7 bin 947 toplam 787 bin 709 yolcunun yararlandığı açıklandı. 2021 yılı Kasım dönemine göre, yolcu sayısı iç hatta yüzde 10, dış hatlarda yüzde 219 oranında artış kaydetti. Toplamdaki artış oranı yüzde 11 olarak belirlendi. 2021 yılında havalimanından iç hatta 707 bin 907, dış hatta ise 2 bin 489 yolcu yararlanmıştı.

Erzurum havalimanı ticari uçak seferi sayısı

2021 Ocak - Kasım döneminde il havalimanından 4 bin 924 iç, 48 dış hatta olarak toplam 4 bin 972 ticari uçak seferi düzenlendiği bildirildi. İç hat ticari uçak seferi sayısında yüzde 2, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 118 oranında artış yaşandığı aktarıldı. Toplam ticari uçak seferi artış oranı ise yüzde 2 oldu. 2021 Kasım ayında havalimanından 4 bin 847 iç, 22 dış hat ticari uçak seferi kaydedilmişti.

Erzurum havalimanı taşınan yük

Erzurum Havalimanından iç hatta 6 bin 461, dış hatta 91, toplam 6 bin 552 ton yük taşındı. 2022’de taşınan yük miktarı bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 4, dış hatlarda ise yüzde 94 oranında artış yaşandı. Toplamda değişim oranı ise yüzde 5 olarak gerçekleşti. Havalimanından 2021 yılında iç hatta 6 bin 188, dış hatta ise 47 ton yük taşınmıştı.