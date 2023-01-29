Erzurum’da etkili olan kar yağışıyla birlikte kar temizleme çalışmaları da başladı.

Erzurum’da etkili olan kar yağışıyla birlikte kar temizleme çalışmaları da başladı.

Erzurum Havalimanında da uçakların rahat inip kalkmasını sağlamak amacıyla pistlerde kar kaldırma çalışmaları başlatıldı. DHMİ tarafından yapılan açıklama, 31 uzman personelden oluşan karla mücadele ekibi 20 ileri teknolojik araç, 34,10 ton de-icing (buz önleyici/çözücü) sıvı malzeme ile kar temizleme ve buzlanmaya karşı 7/24 görevinin başında bulunuyor.

Karla mücadele timi karın yağmasıyla birlikte hemen çalışmalara başlıyor ve karın pistlerden kaldırılmasını sağlıyor.

Böylelikle Erzurum Havalimanına gelen ve giden uçaklar iniş ve kalkışta herhangi bir zorluk yaşamıyor.

Öte yandan pistlerde ve uçaklarda buz önleyici ve çözücü malzemeyle de buzlanmanın önüne geçilmiş oluyor.