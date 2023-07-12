2022 yılı Ocak-Haziran dönemine göre, 2023 diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 10, ticari uçak seferi sayısı yüzde 20, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı yüzde 20, taşınan yük miktarı yüzde 5 oranında artış gösterdi.

Erzurum Havalimanı Uçak Sefer Sayısı

Dönemde Erzurum havalimanından 3 bin 649 iç, 92 dış hat üzerinden olarak toplam 3 bin 741 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 10 oranında arttı, dış hat sefer sayısı yüzde 10 oranında yükseliş kaydetti, toplam uçuş sayısı ise yüzde 10’luk artış gösterdi. Havalimanından 2022 yılı Haziran ayında 3 bin 317 iç, 84 dış, toplam 3 bin 401 sefer yapılmıştı.

Erzurum Havalimanı 6 Aylık Yolcu Sayısı

Erzurum hava limanından iç hatta 500 bin 567, dış hatta 4 bin 710, toplam 505 bin 277 yolcunun yararlandığı açıklandı. 2022 yılı Haziran dönemine göre, yolcu sayısı artışı iç hatta yüzde 17, dış hatlarda yüzde 2 oldu. Toplamdaki artış oranı yüzde 17 olarak belirlendi. 2022 yılında havalimanından iç hatta 427 bin 469, dış hatta ise 4 bin 638 yolcu yararlanmıştı.

Erzurum Havalimanı Ticari Uçak Seferi Sayısı

2023 Ocak - Haziran döneminde il havalimanından 3 bin 236 iç, 33 dış hatta olarak toplam 3 bin 269 ticari uçak seferi düzenlendiği bildirildi. İç hat ticari uçak seferi sayısında yüzde 21, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 18 oranında artış yaşandığı aktarıldı. Toplam ticari uçak seferi artış oranı ise yüzde 20 oldu. 2022 Haziran ayında havalimanından 2 bin 685 iç, 28 dış hat ticari uçak seferi kaydedilmişti.

Erzurum Havalimanı Taşınan Yük

Erzurum Havalimanından iç hatta 3 bin 814, dış hatta 91, toplam 3 bin 905 ton yük taşındı. Haziran döneminde taşınan yük miktarı bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 3, toplamda ise yüzde 5 oranında yükseliş kaydetti, dış hatlarda taşınan yük miktarı ise yüzde 290 oranında arttı. Havalimanından 2022 yılı Haziran ayında iç hatta 3 bin 710, dış hatta ise 23 ton yük taşınmıştı.