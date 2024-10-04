Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı, TÜRKAK tarafından 2028’e kadar akreditasyonunu sürdürmeye hak kazandı

T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı 19 tane L1 tipi Halk Sağlığı Laboratuvarından biri olan ve bölgeye klinik ile klinik dışı test hizmetleri sunan Erzurum Halk SağlığıLaboratuvarı,TürkAkreditasyonKurumu(TÜRKAK)Deney Akreditasyon Başkanlığı tarafından yapılan Akreditasyon Yenileme Denetimi sonucunda TS EN ISO/ EC 17052:2017 standartlarına göre 29.09.2028 tarihine kadar akreditasyonunu sürdürmeye uygun görüldü.