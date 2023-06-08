Erzurum, halk kütüphanelerindeki kitap sayısı açısından Türkiye sıralamasında 17. sırada yer aldı. Erzurum’da bulunan halk kütüphanelerinde toplam 382 bin 404 kitap bulunuyor.

Erzurum’da 23 halk kütüphanesi var

Ülkemizde 2022 yılında kütüphane sayısı 1 Milli Kütüphane, bin 257 halk kütüphanesi, 625 üniversite kütüphanesi ve 47 bin 654 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 49 bin 537 oldu. TÜİK’in illere göre halk kütüphaneleri, kitap, yararlanan kişi, kayıtlı üye ve ödünç verilen materyal araştırmasına bakıldığında; Erzurum 23 kütüphane sayısı ile Türkiye’de 14’inci sırada yer aldı. Erzurum’daki 23 halk kütüphanesinde bulunan kitap sayısı 382 bin 404 olarak belirlendi. Erzurum’da bir yılda kütüphaneden yararlanan kişi sayısı 581 bin 728, kütüphaneye kayıtlı üye sayısı 63 bin 483 ve ödünç verilen materyal sayısı 105 bin 117 oldu.

437 okulda kütüphane var

İllere ve konularına göre halk kütüphanelerindeki kitap sayısı istatistiklerinde; Erzurum kitap sayısı açısından Türkiye sıralamasında 17 sırada yer aldı. Erzurum’da bulunan kütüphanelerde toplam 382 bin 404 kitap bulunuyor. Bu kitapların tasnifi ise şöyle; genel 18 bin 764, felsefe ve psikoloji 11 bin 886, din 20 bin 109, sosyal bilimler 69 bin 460, dil ve dil bilim 6 bin 177, doğa bilimleri ve matematik 6 bin 803, uygulamalı bilimler ve teknoloji 10 bin 463, sanat 15 bin 387, edebiyat ve retorik 184 bin 211, coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler 39 bin 144 şeklinde sıralandı. İllere göre örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphaneleri ve materyal sayısına bakıldığında Erzurum’da toplam 578 kütüphane olduğu ifade ediliyor. Bunlardan 437’si resmi okullarda, 37’si özel okullarda ve 35’i özel kurslarda bulunuyor. Erzurum’da örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinden zenginleştirilmiş (Z) kütüphane sayısı 69, burada buluna kitap sayısı 607 bin 885 iken bunların 548 bin 771 resmi okullarda bulunuyor.

Türkiye’de üniversite kütüphane sayısı 625

Türkiye’de 475’i devlet ve 150’si vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 625 üniversite kütüphanesinin mevcut olduğu görüldü. Üniversite kütüphanelerinin e-kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 95 milyon 947 bin 266 oldu. Üniversiteye kayıtlı üye sayısı yüzde 9,5 artarak 3 milyon 986 bin 831 olurken kitap dışı materyal sayısı yüzde 13,4 artarak 1 milyon 527 bin 650 oldu. Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 70,8 artarak 26 milyon 788 bin 378 oldu. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artarak 5 milyon 568 bin 283 olurken ödünç verilen materyal sayısı yüzde 26,7 artarak 9 milyon 476 bin 748 oldu.