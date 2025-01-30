Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında yangın tedbirleri toplantısı yapıldı. İl Müdürü Levent Çakmur, “Bakanlığımızın gönderdiği talimatlara harfiyen uyacağız” dedi.

GSB Erzurum Yurtları için Yangın tedbirleri konulu toplantı yapıldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur Başkanlığında Kazım Karabekir Kız Yurdu Konferans Salonu’nda Yangın tedbirleri konulu toplantı yapıldı. Hizmet, ilçe, şube ve yurt müdürleri ile kurumda görev yapan mühendislerin katıldığı toplantı oldukça verimli geçti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, “Öğrenci yurtlarımızda insan odaklı hizmet veriyoruz. Öğrencilerimizin sağlığı ve hayatları bizim için çok önemli. Bakanlığımızın bize gönderdiği talimatlara harfiyen uyacağız. Yangın tedbirlerimizi daha da artıracağız. Yurt Müdürlüklerimizden de kesinlikle tedbirlere harfiyen uyulmasını istiyoruz. Aksak ve eksiklik varsa bizlere anında bildirin” şeklinde konuştu.