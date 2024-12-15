TFV 2.lig 5.grupta mücadele eden Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü Mardin Midyat Spor karşısında 3-1 galip geldi.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi kapalı spor salonunda bugün oynanan maç adeta nefesleri kesti.

Antrenör Mehmet Kırık ve yardımcı antrenör Selami Uğurlu idaresindeki Erzurum Gençlik Spor ile Mardin Midyat Spor arasında oynanan Türkiye Voleybol Federasyonu 2.lig maçında ev sahibi takım ilk sette oldukça etkisizdi. Midyat Spor ilk sette etkili bir performans ortaya koyarak oyun üstünlüğünü eline aldı, karşılıklı alınan sayılar olsa da ilk seti 20 - 25 kazandı.

İkinci sette sahada bambaşka bir ev sahibi vardı. Erzurum ekibi bu sette çok daha etkiliydi ve seti 25 -19 kazandı. Üçüncü sette yine ev sahibi takım Midyat karşısında oldukça etkili oldu, ekipler set boyunca birbirlerine üstünlük sağlamak için büyük çaba sarf etti. Erzurum Gençlik Spor bu sette bir ara farkı 6 sayıya çıkarsa da rakip Midyat Spor durumu 23 - 23’e getirmeyi başardı.

Ev sahibi bu seti de 25 - 23 kazandı. Dördüncü sete uzanan maçta misafir takım 4 -0 lık bir fark ile sete başladı. Oyun disiplininden kopmayan Erzurum ekibi önce beraberliği yakaladı ve set boyunca önde oynadı 25 -20 ’lik skor elde eden Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü hem seti hem de maçı 3 -1 kazanmayı başardı.

Maça ilgi oldukça fazlaydı tribünlerin tamamına yakını doluydu, seyirciler kendi takımlarını maç boyunca desteklediler.

Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk ve Belediye Başkanı Şenol Polat müsabakayı izleyenler arasındaydı.