Erzurum’dan Haziran ayında 1, bu yılın ilk 6 ayında ise 15 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. İl Faydalı Model başvuru sayısı yüksekliği bazında Bölgede 2. sırayı alırken, ülke illeri sıralamasında da 22’inci oldu.

Haziran Ayı Verileri

TÜRKPATENT verilerine göre, Haziran ayında, Erzurum’dan 1, KUDAKA istatistik Bölgesinden 9, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 10, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 11, ülkede 285 Faydalı Model başvurusu gerçekleşti.

Yılın İlk 6 Ayına Ait Veriler

2023 yılının ilk 6 ayında Erzurum’dan 15, KUDAKA istatistik Bölgesinden 25, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 49, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 77, ülkede ise bin 698 Faydalı Model başvuru gerçekleşti

Erzurum’un Payı

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Erzurum’un faydalı model başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 60, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 30,61, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 19,48, ülkede yüzde 0,88’lik pay edindi.

Türkiye İlleri Sıralaması

Erzurum yılın ilk 5 ayında en fazla başvuru kaydedilen 22’inci il oldu. Dönemde faydalı model başvurusunun en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Kocaeli, Antalya, Manisa, Denizli, Tekirdağ, Şanlıurfa, Eskişehir, Mersin, Adana, Ağrı, Çankırı, Gaziantep, Isparta, Aydın, Balıkesir, Erzurum, Batman, Muğla, Samsun olarak sıralandı.

Bölge İlleri Dağılımı

Ocak - Haziran döneminde Doğu Anadolu Bölgesinin 12 ilden faydalı model başvurusu yapıldı. Verilere göre Erzurum’dan 15, Malatya’dan 4, Muş’tan 3, Van’dan 8, Bingöl’den 3, Erzincan’dan 3, Ağrı’dan 20, Kars’tan 3, Iğdır’dan 1, Elazığ’dan 5, Tunceli’den 8, Hakkari’den 4 başvuru kaydedildi.