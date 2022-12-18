Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2022 yılı Kasım dönemi faal vergi mükellefi verilerini paylaştı. Erzurum’da 11 bin 720 Gelir Vergisi, 8 bin 703 Basit usulde Gelir Vergisi, 3 bin 602 Kurumlar Vergisi, 17 bin 337 Gelir Stopaj vergisi, 7 bin 177 Gayrimenkul Sermaye İradı ve 15 bin 123 Katma Değer Vergisi(KDV) faal mükellefi bulunduğu bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2022 yılı Kasım dönemi faal vergi mükellefi verilerini paylaştı. Erzurum’da 11 bin 720 Gelir Vergisi, 8 bin 703 Basit usulde Gelir Vergisi, 3 bin 602 Kurumlar Vergisi, 17 bin 337 Gelir Stopaj vergisi, 7 bin 177 Gayrimenkul Sermaye İradı ve 15 bin 123 Katma Değer Vergisi(KDV) faal mükellefi bulunduğu bildirildi.

Aralık 2019’a Göre Değişim

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Kasım ayında, 2021 yılı aralık ayına göre Gelir Vergisi mükellefi sayısı 11 bin 75’ten 11 bin 720, kurumlar vergisi faal mükellef sayısı 3 bin 410’dan 3 bin 602, gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı 16 bin 510’dan 17 bin 337, KDV mükellefi sayısı 14 bin 273’ten 15 bin 123’e yükseldi.

2019 Aralık Ayına Göre Değişim Oranları

Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre; 2019 Aralık ayına göre faal mükellef sayısı, Gelir vergisinde 5,82, kurumlar vergisinde yüzde 5,63, Gelir Stopaj vergisinde yüzde 5,0, KDV’de yüzde 5,9 oranında artış kaydetti.

2021 Aralık Ayı Erzurum Verileri

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Erzurum’da 2021 Aralık ayında 11 bin 75 Gelir Vergisi, 8 bin 738 Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 3 bin 410 Kurumlar Vergisi, 23 bin 223 Aktif, 16 bin 510 Gelir Stopaj Vergisi, 7 bin 152 Gayrimenkul Sermaye iradı Vergisi ve 14 bin 273 Katma Değer Vergisi faal mükellefi bulunuyordu.