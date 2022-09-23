Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Kamerun’da 500 kişinin kullanabileceği su kuyusu açıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Kamerun’da 500 kişinin kullanabileceği su kuyusu açıldı.

Dünyada susuzluk ile mücadele eden, zor şartlarda yaşamlarını idame ettirmeye çalışan insanların hayatlarını kolaylaştırmak ve onların sıkıntılarına merhem olmak için “su hayattır” felsefesiyle yola çıkan Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde 4 ay önce Kamerun’da ‘Su Kuyusu Projesi’ çalışmaları başlatıldı. Projenin tamamlanmasıyla, Kamerun’un Ngassa Yoldeo/Maroue/Cameroon bölgesinde, 500 kişinin kullanabileceği, beton gövde ve paslanmaz çelik tulumbalı, 35 metre derinliğe sahip su kuyusu açılarak kullanıma başlandı.

Su kuyusuna kavuşan çocukların mutluluğu izleyenleri gülümsetti.