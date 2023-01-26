Erzurum Emniyet Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi. Emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 17 araç düzenlenen törenle hizmete girdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi. Emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 17 araç düzenlenen törenle hizmete girdi.

Erzurum’da Emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 17 araç düzenlenen törenle hizmete girdi. İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, törende yaptığı konuşmada, "Bugün İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesine kazandırdığımız yeni hizmet araçlarımızın göreve başlamasıyla ilgili olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz. Göreve başladığım bir buçuk senelik süre içerisinde hizmet araç filomuzun yenilenmesi ve güçlenmesi için mesai arkadaşlarımla beraber yoğun bir çaba sarf ettik. Erzurumlu hemşerilerimize daha modern araçlarla, daha kontrollü, daha modern, daha düzenli hizmet verebilmek amacıyla çalışmalarımızı bugüne kadar devam ettirdik. 2022 yılı içerisinde de hem ekonomik ömrünü tamamlamış olan araçlarımızın, hem de biriken hurdalarımızın açık mübadele yöntemi ile yapmış olduğumuz satışları karşılığında çeşitli markalarda 3 adet binek, 14 adet panelvan araç olmak üzere, toplam 17 adet taşıt alımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Böylece 2 yıl içerisinde ekonomik ömrünü tamamlayan, hizmette aksamalara sebebiyet veren araçlar ve birikmiş hurdaların yapılan mübadelesi karşılığında geçen sene nisan ayı itibariyle alımını yaptığımız motorize yunus ekiplerimizin bünyesine dahil edilen 8 adet motor ile beraber toplam sayı 40’a ulaştı. Böylelikle daha genç, daha dinamik araç filomuz Erzurum’lulara hizmet etmek adına hizmete girmiştir” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise konuşmasında, "İl Emniyet Müdürümüz Levent Bey’i tebrik ederim, tamamıyla kendi öz imkanlarını kullanarak bu 17 aracı İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine dahil ediyorlar. Ekonomik ömrünü tamamlamış araçları elimizden çıkarıyoruz, onun yerine böyle sıfır araçlar alıyoruz. Ben bu araçları kullanacak olan kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan duanın ardından hizmete giren araçlar Emniyet müdürlüğü hizmet binası önünde konvoy halinde tur attı.