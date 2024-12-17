Erzurum’da hafızlık eğitimini güçlendirmek ve Kur’an-ı Kerim öğrenmek isteyenlere hizmet vermek amacıyla açılan Ebubekir Efendi Daru’l Huffaz’ı, eğitimlerine başladı.

Geçtiğimiz ay Erzurumlu Ebubekir Efendi’nin torunu Güney Afrika Eski Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel’in dede topraklarına ziyareti sonrası açılışı gerçekleştirilen Ebubekir Efendi Dârü’l-Huffâz’ında, yediden yetmişe herkese Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitimi konusunda destek sağlıyor.

Şu anda erkeklere yönelik eğitim verildiğini, önümüzdeki zaman içerisinde de kadınlara da hizmet verileceğini ifade eden Ebubekir Efendi Dârü’l-Huffâz’ı sorumlusu Ayetullah Bayrak, merkezin hizmetlerini şöyle özetledi:

"Erzurum Valiliğimiz öncülüğünde, İl Müftülüğümüzün destekleriyle, Yakutiye Müftülüğüne bağlı Ebubekir Efendi Dârü’l-Huffâz’ı açılmıştır. Peki Dârü’l-Huffâz’da neler yapılıyor? Dârü’l-Huffâz’ın amacı ne? Dârü’l-Huffâz’da hafızlığını bitirmiş, tekrar etmek isteyenler, Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek isteyenler için sabah saat 9’dan akşam saat 5’e kadar burada dört hoca arkadaşımız randevulu olarak görev yapmaktadır. Tekrar için gelenler hafızlarımızı ve Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye gelenleri dinliyorlar. Hafızlığınızı bitirdiniz, dinletebileceğiniz bir yer yok, Ebubekir Efendi Dârü’l-Huffâz’ına gelerek buradaki hoca arkadaşlarımıza dinletebilirsiniz. Kur’an-ı Kerim bilmiyorsunuz, Kur’an-ı Kerim öğrenmek istiyorsunuz. Bunun için size bir yer lazım. Ebubekir Efendi Dârü’l-Huffâz’ı tam olarak bunun için sizlere hizmet veren güzel, nadide bir yerdir. Ebubekir Efendi Dârü’l-Huffâz’ına kayıt ve randevu oluşturabilmeniz için buraya gelmeniz yeterli. Buradaki hoca arkadaşlar size uygun olan saati belirleyip hocamızla randevu ile yüz yüze kursa kaydınızı yapıyor. Kursa kaydolduktan sonra hafta içi hangi saat size uygunsa o saatteki görevli hoca arkadaşımızla irtibat kurup ezberinizi veyahut Kur’an-ı Kerim öğreniminizi tamamlayabilirsiniz. Taş Mağazaları’nın altında Kasımpaşa Camii’nin yanında bulunan Ebubekir Efendi Dârü’l-Huffâz Eğitim Merkezi’ne tüm vatandaşları bekliyoruz."