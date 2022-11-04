Erzurum’da Doğu Anadolu Kitap Fuarı ünlü yazarların da katıldığı törenle başladı.

Erzurum’da Doğu Anadolu Kitap Fuarı ünlü yazarların da katıldığı törenle başladı.

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve MNG AVM öncülüğünde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde açılan kitap fuarına birçok öğrenci ve kitapsever ziyarette bulundu. Açılış konuşmasında kürsüye çıkan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kitap okumanın önemini vurgularken, Erzurum Valisi Okay Memiş de kitap fuarının tüm Erzurum’a hayırlı olmasını diledi.

Fuarın açılışına katılan ünlü yazar Hayati İnanç ise İHA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok eseri ve yazarı bir araya getiren kitap fuarından çok memnun olduğunu ve Erzurum’u da sıcak bulduğunu kaydetti.

Açılış törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, ünlü yazarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.