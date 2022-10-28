Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kurulan Erzurum Diplomasi Akademisi, 11 Kasım’da yapılacak olan açılış programı ile 7.yıl çalışmalarına başlıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kurulan Erzurum Diplomasi Akademisi, 11 Kasım’da yapılacak olan açılış programı ile 7.yıl çalışmalarına başlıyor.

Erzurum merkezli olarak çalışmalarına devam eden, Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerin programa katılabildiği lise, üniversite ve lisansüstü öğrencilerine yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüren Erzurum Diplomasi Akademisi 11 Kasım’da yapılacak açılış töreni ile 7.yıl çalışmalarına başlayacak.

17 Kasım’da yeni dönem kayıtlarını almaya başlayan akademide uluslararası ilişkiler ve küresel diplomasiye dair temel okumalar yapılıyor.

Nitelikli insan yetiştirmeyi amaçlayan projeden lise, lisans ve lisansüstü seviyelerinde bini aşkın öğrenci faydalanıyor.

Akademi çalışmalarında günlük çalışma yöntemiyle; 500’e yakın analiz, rapor, makale incelemesi yapılıyor. Diplomasi Akademisinde kurulan 25 çalışma grubu, atölye ve bülten ile bölge veya ülke uzmanlığı hedefleniyor.

Aktif olarak çalışan atölye ve bülten grupları her ay düzenli müzakereler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Aynı zamanda akademide yüzü aşkın kitap okutulurken birçok farklı ülkeye saha çalışmaları ve ziyaretler de düzenlenmeye devam ediyor

Yeni dönem kayıtları devam eden Erzurum Diplomasi Akademisi, 7. yılında 2 bin gence ulaşmayı ve bir üst yapı olarak bünyesinde ki çalışma grupları ve bültenlerle düşünce kuruluşu olmayı hedefliyor.