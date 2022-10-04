Erzurum Devlet Tiyatrosu 2022-2023 sezonuna "Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını" ve "Canlanan Masallar" isimli tiyatro oyunları ile merhaba diyecek.

Erzurum Devlet Tiyatrosu 2022-2023 sezonuna "Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını" ve "Canlanan Masallar" isimli tiyatro oyunları ile merhaba diyecek.

2022- 2023 sezonunun ilk oyunu olan Güngör Dilmen’in yazdığı, yönetmenliğini Ali Volkan Çetinkaya’nın yaptığı, yönetmen yardımcılığını Sezai Yılmaz’ın üstlendiği “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını” adlı oyun 6 Ekim’de ve sezonun ilk çocuk oyunu olan Umut Uğur’un yazdığı, yönetmenliğini Fatih Topçuoğlu’nun yaptığı “Canlanan Masallar” adlı oyun ise 19 Ekim’de seyircilerle buluşacak.

“Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını” oyunun konusu Osmanlı’ da 1800’lü yılların sonlarına doğru, sarayda doğup büyümüş Mahitap hatunun çırağ edilerek Aksaray’ın eski, köhne konağının bulunduğu Bican efendi sokağına taşınması ile başlayan hikaye bir aşk kadını olan Mahitap hatun aradığı aşkı bu sokakta bulduğunu sanıp olayları onu bambaşka bir duruma sürüklediğini anlatıyor.

Rejisör Ali Volkan Çetinkaya, “Erzurum Devlet Tiyatrosu müdürü Sezai Yılmaz bu sene Erzurum Devlet Tiyatrosu’nun 25’inci yılı için bir arada olalım dedi ve bizde kabul ettik. Güngör Dilmen’in yazdığı Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını oyununu Erzurum Devlet Tiyatrosu’nun müdavim seyircileri için sahneledik. Erzurum’un seveceğini düşündüğümüz, en az 3-4 sezon kapalı gişe oynayacağını düşündüğümüz güzel, keyifli bir komedi oyunu bu sene Erzurum Devlet Tiyatrosu seyircilerini karşılayacak’’ dedi.

Oyunun çok beğenileceğini ifade eden Dans ve Hareket Düzeni sorumlusu Meltem yorulmaz; ‘’Erzurum’a çok sık gelen bir kareografim. Biz yine Erzurum’da çok güzel bir oyun yaptık onu söyleyebilirim. Dün yaptığımız ilk seyircili genel provamızda müthiş prömiyer gibi tepki aldık, sanıyorum yer yerinden oynayacak prömiyer akşamı’’ şeklinde konuştu.

Diğer oyun olan kendilerine biçilen rolden sıkılan masal kahramanlarının, farklı masallar içine girmelerini anlatan “Canlanan Masallar” isimli tiyatro oyunu çocukların hayal gücünü zorlayan, telefon tablet gibi günümüzün sorunu olan; bilgisayar oyunlarının kıskacından, sığ dünyasından çocukların uzaklaşmasını ve belki de hiç tanımadıkları masal kahramanlarıyla tanışmalarını sağlayacak.

Oyunla ilgili bilgi veren Rejisör Fatih Topçuoğlu, “Hem Erzurumluyum, hem burada okudum okulu bitirdim üzerine de 25’inci yılında Erzurum’un burada oyun koymaya geldim. Oyunumuz Canlanan Masallar adlı bir çocuk oyunu Umut Uğur’un yazdığı. Günümüzdeki çocukların sosyal hayattan uzaklaştırıldığı bir dönemde çok güzel bir oyun seçtik. Çok eğlenceli komik bir oyun. 7-17 yaş olarak düşündük biz, yani 17 yaşına kadar izleyebilirler seyircilerimiz oyunu’’ dedi.

“Sezon 6 Ekim Perşembe günü açılıyor”

Erzurum Devlet Tiyatroları Müdürü Sezai Yılmaz ise yeni sezonun 6 Ekim’de açılacağını belirterek, “2022-2023 sezonunu 6 Ekim Perşembe günü ünlü yazar, usta yazar Güngör Dilmen’in yazdığı Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını ile açacağız. Seyircilerimiz ile beraber Haziran ayına kadar güzel bir tiyatro sezonu geçirmeye gayret edeceğiz. Bu sene 25’inci yıl ve 25’inci yılı da görkemli bir kutlayışla yine şehirde festival demeyeceğim ama festivali anımsatmayacak 2 hafta dolu dolu yaşatacak bir görsellikle seyircimize merhaba diyeceğiz” diye konuştu.