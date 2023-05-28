Erzurum’da vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için sandıklara giderek oylarını kullanmaya başladı.

Sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi için Erzurumlu seçmenler sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00’da sona erecek. Erzurum’da 509 bin 566 seçmen, 2 bin 239 sandıkta oy kullanacak. Sandık başlarında yaklaşık 15 bin sandık başkanı ve partilerin müşahitleri görev alıyor. Güvenlik güçleri ise seçimin güven ve huzur içinde geçmesi için önlemlerini aldı. Vatandaşların sandıklara yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Bu arada, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, oyunu Kültür Kurumu Ortaokulu’nda 1179 nolu sandıkta kullandı.

Erzurum’da Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerinde 2 bin 241 sandık sandıkta 440 bin 221 oy kullanılmış ve bu oyların 431 bin 76’sı geçerli sayılmıştı. Erzurum’da bir önceki seçime katılım oranı yüzde 86,27 iken, toplam seçmen sayısı 510 bin 281 olarak açıklandı.