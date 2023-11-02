Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Bu yıl 12.’si düzenlenen YÖREX’e 76 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yöresel ürünleriyle katıldı. “Sizin oraların nesi meşhur” sloganıyla 2-5 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak YÖREX’te, Türkiye’nin birçok bölgesinden çok sayıda oda ve borsa, kalkınma ajansları ile 700’e yakın firma, temsil ettikleri illerin yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

YÖREX için düzenlenen açılış törenine; Antalya Valisi Hulusi Şahin, bazı illerin valileri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ile oda ve borsa başkanları ile kalkınma ajanslarının temsilcileri katıldı.

Törende yapılan konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Açılışa katılan protokol üyeleri bu sırada Erzurum erkek bar ekibinin gösterisini beğeniyle izledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve beraberindekiler daha sonra yöresel ürünlerin sergilendiği illerin ve firmaların stantlarını gezdiler.

Erzurum standı büyük ilgi gördü

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA), Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Saltuklu Kadın Kooperatifi, İspir Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile yöresel ürün satan firmaların yer aldığı Erzurum standını ziyaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Çandır’ı ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hakan Oral, ETB Meclis Başkanı Yavuz Güney, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci ve Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ağırladı.

Başkan Özakalın ziyarette, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Antalya TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çandır’a Erzurum’un coğrafi tescilli yöresel lezzetlerinden Hıngel, su böreği ve kadayıf dolmasından ikram etti. Hisarcıklıoğlu stanttan ayrılırken, Başkan Özakalın, Erzurum GGK Başkanı İsmail Suci ve KGK Başkanı Kübra Alioğulları ile fotoğraf çektirdi.

Özakalın; “Coğrafi tescilli ürün anlamında marka şehiriz”

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Türkiye’nin, coğrafi yapısı, kültürel çeşitliliği, tarımsal potansiyeli ve üretim kültürü ile geleneksel ve yöresel ürünler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olduğunu belirterek, YÖREX gibi fuarların bunun kanıtı olduğunu söyledi.

“Anadolu’nun kadim kültüründen miras kalan zenginliklerimizin kıymetini bilmek ve bu değerleri muhafaza ederek yeniden ekonomiye kazandırmak ve gelecek nesillerimize aktarmak bizim için milli bir görevdir” diyen Başkan Özakalın, son yıllarda toplumun da bu konuda bilinçlenmesi ve yöresel ürün denildiğinde akla coğrafi tescil almış ürünlerin gelmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Erzurum’un coğrafi tescilli ürünler anlamında marka şehir olduğunu belirten Özakalın şunları söyledi; “Yöresel ürünlerin coğrafi tescil almaları, yerel ekonominin gelişmesine, istihdamın artmasına ve markalaşmaya ciddi katkılar sağlıyor. Erzurum olarak bu konuda çok iyi bir noktadayız. İlimiz, coğrafi tescilli ürün sayısı bakımından ilk sıralarda yer alıyor. Şehrimizde, coğrafi tescil alacak daha birçok yöresel lezzetler ve kültürel ögeler var. Aynı şekilde ülkemizde de coğrafi tescilli ürünler listesine yüzlerce ürün daha eklemenin mümkün olduğu da biliyoruz. ETSO olarak, sahip olduğumuz kültürel değerleri korumak ve gelecek nesillere taşımak adına çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırarak, şehrimizin coğrafi tescilli ürün sayısının daha da artması için çaba göstereceğiz.

Başkan Özakalın ayrıca, yöresel ürünlerden elde edilen ticari faydanın gerçek üreticiye ulaşmasının da çok önemli olduğunun altını çizdi.

Fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği Erzurum standında, kentin coğrafi tescilli ürünlerinden Oltu taşı ve ehram ürünlerinin yanı sıra İspir Kuru Fasulyesi, Hınıs Kuru Fasulyesi, Narman Şeker Fasulyesi, Erzurum Su Böreği, Hıngel, Kadayıf Dolması, Dut Pekmezi, Petek Bal, Süzme Bal, Göğermiş Peynir, Civil Peynir, Tereyağı gibi yöresel ürünler yer aldı.