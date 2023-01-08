Erzurum’da Ocak ayı ile birlikte hava sıcaklığı mevsim normallerine dönerken kent merkezi adeta buz kesti.

Erzurum’da Ocak ayı ile birlikte hava sıcaklığı mevsim normallerine dönerken kent merkezi adeta buz kesti.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum çevreleri ile öğlen saatlerinden sonra Bayburt ve Ardahan çevrelerinin aralık kar yağışlı geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.

Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken kent merkezinde soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

Erzurum’da artık gerçek kış mevsiminin yaşanmaya başladığını belirten vatandaşlar, “Şu an çok soğuk. Kar olursa belki daha sıcak olabilir” dedi.