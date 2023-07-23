Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı bitirilen konutların anahtar teslim töreni yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış ve anahtar teslim töreni Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve diğer davetlilerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Havuzbaşı Kent Meydanında gerçekleşen programda Mumcu 2.Etap, Veysiefendi 2. Etap, Tortum ticari alanlar ve konutların anahtar teslimi ve Dağ Mahallesi Millet Bahçesi, Sıfır Atık Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisinin açılışı yapıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti milletvekili Selami Altınok ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu’nun konuşmalarının ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.