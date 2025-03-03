Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 10 bin kişiye Ramazan yardımında bulundu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, maddi durumdan yoksun olan vatandaşların yüzünü güldürdü.

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı alışverişlerini yapabilmeleri için hediye kartı dağıttı, maddi durumdan yoksun olanlara gıda kolilerini ulaştırdı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte ihtiyaç sahibi ailelere hediye kartları dağıtıldı. Önceden tespit edilen ve hiçbir geliri olmayan vatandaşlara gıda kolileri verildi. İhtiyaç sahipleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden alınan hediye kartlarıyla kentteki belirlenen marketlerden gıda alışverişi yapabilecekler. Maddi durumdan yoksun olan vatandaşlar, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi her sene olduğu gibi bu yıl da bizlere yardım etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’den Allah razı olsun. Bu mübarek ayda bize verilen hediye kartlarıyla alışveriş yaparak Ramazan ayını huşu içerisinde geçireceğiz" dedi.