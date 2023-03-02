Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik moral gösterileri düzenliyor. Adıyaman ilinde depremzedelerin birçok ihtiyacını karşılayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bu kez de tiyatro sanatı vasıtasıyla çocukları gönüllerince eğlendirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik moral gösterileri düzenliyor. Adıyaman ilinde depremzedelerin birçok ihtiyacını karşılayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bu kez de tiyatro sanatı vasıtasıyla çocukları gönüllerince eğlendirdi.

Adıyaman’da kurulan çadır ve konteyner kentlerde çocuklara yönelik moral gösterileri düzenleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularına AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı öncülüğünde kurulan ve Gençlik Kolları Başkanlığının koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Cemre Hareketi ekibi de katıldı. AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler ve Cemreler çocuklarla oyun oynadı. Çocukların yakın ilgi gösterdiği etkinliklere büyükler de iştirak etti. Çocuklara yönelik animasyon gösterileri ve masal anlatılarının yanı sıra seyyar ekranda çizgi film ve çocuk filmleri gösterimleri de yapıldı.

Adıyamanlı depremzede aileler söz konusu etkinliklerden dolayı Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Şehir Tiyatrosu oyuncularına teşekkür etti.