Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesine kattığı 120 aracın tanıtımı için Miting, Etkinlik ve Gösteri Alanı’nda bir program yaptı.

Programda bir konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bin 580 olan araç filosunun yen alımlarla birlikte bin 750 adete çıktığını belirterek, “16. Araç Filo Tanıtım programımız Erzurum’a hayırlı olsun. Değişim, dönüşüm ve büyüme odaklı hedeflerimizi her gün yaptığımız yeni yatırımlarla sürdürüyoruz. Erzurum’a hizmet bizim için gururdur. Bu gün tanıtımını yaptığımız araçların yaklaşık değeri 600-700 milyondur. Bahane üretmeden halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Erzurum Milletvekili adayları, AK Parti ve MHP Erzurum teşkilatları, belediye başkanları ve bir çok davetlinin katıldığı araç tanıtım programında konuşan Başkan Sekmen, “Biz güzel bir ekibimiz ve tüm başarılarımızın altında ekibimizin ortak hareket etmesi vardır. Sadece Erzurum şehir merkezini değil tüm ilçelerimizi ayağa kaldırmak ve yaşanabilir alanlar oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Bu anlamda güçlü bir araç parkının olması gerektiğini de biliyoruz. Yatırımlarımızı ve ihtiyaç duyulan araçları almayı sürdüreceğiz” diye konuştu.