Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Büyükşehir Belediyemizin tüm ağır iş makineleri, alt ve üstyapı hizmetlerinde kullanılan teknik araç ve gereçler, temizlik, yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinde görevli personellerimizle Adıyaman ilimizin de yaralarını sarıyoruz” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Büyükşehir Belediyemizin tüm ağır iş makineleri, alt ve üstyapı hizmetlerinde kullanılan teknik araç ve gereçler, temizlik, yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinde görevli personellerimizle Adıyaman ilimizin de yaralarını sarıyoruz” dedi.

Malatya, Hatay ve Adıyaman’da hizmet karargâhları kurduklarını ifade eden Başkan Sekmen, Adıyaman’da şehrin yüzde 75’ine su verildiğini, altyapı çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini kaydetti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Mehmet Sekmen, “Profesyonel ekiplerimiz, ağır iş makinelerimiz, lojistik üniteler, teknik araç ve gereçler olmak üzere tabiri yerindeyse Adıyaman ilimize de hizmet karargâhı kurduk” dedi. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk günden beri Adıyaman ilimize de etkin bir şekilde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Bütün imkânlarımızı Adıyaman’ımıza seferber ettik. Gerek alt ve üstyapı hizmetlerimiz, gerekse barınma, yiyecek, giyecek ve yardımlarımız gerekse de tüm lojistik destek gibi vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında önemli gayretler sarf ettik ve sarf etmeye de devam ediyoruz. Biran evvel yaralarımızı sarıp hayatı normale dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz. Şuanda şehrin yüzde 75’ine su vermiş durumdayız, elektrik de verilmeye devam ediyor. Bu hizmetler etkin bir şekilde devam ediyor. Alt ve üstyapı hizmetlerinde görevli ekiplerimiz, tüm birimlerimiz Adıyaman’a konuşlandı. Köy köy mahalle mahalle içme suyu ve altyapı çalışmalarını yürütüyor. Bunun yanında imalat işleri de aralıksız devam ediyor. Temel ihtiyaçlar konusunda çadır, lavabo, banyo kurulumu sürüyor. Temizlik ekiplerimiz şehrin dört bir sathında İnşaat, imalat, bakım ve onarım hizmetlerinde görevli teknik ekiplerimiz kısacası tüm ekipman ve ağır iş makinelerimizle bütün kuvvetlerimizle, mobil mutfak TIR’ları, mobil fırın ünitelerimizle, yardım konvoylarımızla felaketin yaşandığı deprem bölgesinde vatandaşlarımızın daima emrindeyiz.”

“Erzurum’dan deprem bölgesine kardeşlik köprüsü kurduk”

Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum’dan deprem bölgesine adeta kardeşlik köprüsünün kurulduğunu belirtti. Erzurum’dan deprem bölgesine yönelik yardımların sürdüğünü ifade eden Sekmen, şöyle devam etti: “911 personel ve 91 iş makinemiz şuan deprem bölgesinde Şimdiye kadar 42 yardım TIR’ını bölgeye gönderdik. 457 bin adet gıda ve kahvaltı paketleri, 81 bin ton akaryakıt desteği, cenaze hizmetlerinde kullanılan 12 bin malzeme, 29 bin muhtelif ihtiyaç, 52 bin 500 maske, 6500 inşaat malzemesi, 6143 battaniye, 5670 giyim, 1000 çadır, 2433 ısınma ünitelerini depremzede kardeşlerimize ulaştırdık.” Sekmen, 75 bin kapasiteli mobil mutfak TIR’ların Malatya ve Hatay’da günlük sıcak yemek dağıttığını, 15 bin üretim kapasiteli mobil fırının da Malatya’da depremzedelere simit ve ekmek ikramında bulunduğunu kaydetti.

Başkan Sekmen, felaket bölgesine yönelik yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.