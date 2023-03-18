Bilecik Belediyesi katkılarıyla düzenlenen ve Erzurum yöresine ait ürünlerin satışa sunulduğu bu yıl 1’inci düzenlenen Bilecik Erzurum Buluşması ve Kültür Festivali’nin kapıları halka açtı. Gelirin çoğu deprem bölgesine gidecek olan festival 3 gün sürecek.

Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar alanında kurulan festivalin açılış programına; Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, siyasi parti il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldı.

Programda konuşan Başkan V Subaşı, Bilecik’te kurulan festivali ile Erzurum’daki güzelliklerin ve zenginliklerin sergileneceği ve satışa sunulacağını belirterek, “Öncelikle tüm konukları Bilecik’te ağırladığımız için duyduğum mutluluğu ifade ediyorum. Geçtiğimiz aylarda da Karadeniz yöresinin güzellikleri ve lezzetlerini Bilecik’te karşıladık. 3 gün sürecek festivale tüm Bileciklileri davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Kızılkaya, Milletvekili Tüzün, Başkan V. Subaşı ve protokol üyeleri, kurulan stanttaki vatandaşları selamlayarak, hayırlı işler temennisini iletti. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı da konuklarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafları çektirdi.