Erzurum’da ikamet eden yabancı nüfus 2021 yılında 4 bin 916 kişi olurken bu nüfusun yüzde 56,08’ini erkekler, yüzde 43.91’ini ise kadınlar oluşturdu. Erzurum yabancı nüfus sayısı bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2, ülkede ise 49’uncu sırada yer aldı.

Erzurum’da ikamet eden yabancı nüfus 2021 yılında 4 bin 916 kişi olurken bu nüfusun yüzde 56,08’ini erkekler, yüzde 43.91’ini ise kadınlar oluşturdu. Erzurum yabancı nüfus sayısı bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2, ülkede ise 49’uncu sırada yer aldı.

Erzurum Verileri

TÜİK, 2021 Yılı Nüfus ve Konut Sayımı verilerini paylaştı. İl ve cinsiyete göre yabancı nüfus, 2021 verilerine göre Erzurum’da 2 bin 757’si erkek, 2 bin 159’u da kadın olmak üzere toplam 4 bin 916 kişinin ikamet ettiği bildirildi.

Bölgesel Veriler ve Erzurum

TÜİK verilerinde, 2021 yılı itibariyle Erzurum’da 4 bin 916, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 9 bin 211, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 13 bin 178, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 27 bin 567, Türkiye’de ise 1 milyon 792 yabancının ikamet ettiği kaydedildi.

Erzurum’un Payı

Erzurum’da ikamet eden yabancı nüfus, KUDAKA istatistik Bölgesi toplamında yüzde 53.37, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi toplamında yüzde 37.30, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 17.83, ülke toplamında ise yüzde 0.27’lik oran gösterdi.

Erzurum Bölgede 2’inci Sırada

Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en çok sayıda yabancı nüfusun bulunduğu il 4 bin 983 kişiyle Van oldu, Bu ili 4 bin 916 kişiyle Erzurum, 4 bin 766 kişiyle Malatya, 3 bin 720 kişiyle Erzincan, 2 bin 436 kişiyle Elazığ, bin 626 kişiyle Kars, bin 347 kişiyle Hakkari, bin 117 kişiyle Ağrı, 954 kişiyle Iğdır ili takip etti.

Erzurum Ülkede 49’uncu Sırada

Erzurum yabancı nüfus büyüklüğü bakımından ülke illeri sıralamasında 49’uncu sırada yer aldı. Yabancı nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu 50 il; İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Samsun, Mersin, İzmir, Yalova, Konya, Sakarya, Eskişehir, Muğla, Kayseri, Gaziantep, Aksaray, Kocaeli, Denizli, Adana, Trabzon, Kırşehir, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Bolu, Karabük, Şanlıurfa, Yozgat, Isparta, Çorum, Manisa, Nevşehir, Uşak, Kırıkkale, Ordu, Tekirdağ, Sivas, Tokat, Düzce, Çankırı, Çanakkale, Edirne, Giresun, Kastamonu, Burdur, Hatay, Van, Zonguldak, Erzurum, Malatya olarak bildirildi.

Doğum yeri yurt dışı olanlar içinde Bulgaristan doğumlular ilk sırada yer aldı

Türkiye’de ikamet eden ancak doğum yeri yurt dışı olan 3 milyon 141 bin 351 kişi arasında Bulgaristan doğumlular yüzde 11,4 ile ilk sırada yer aldı. Bulgaristan’ı sırasıyla yüzde 10,5 ile Almanya, yüzde 10,4 ile Irak, yüzde 8,8 ile Suriye, yüzde 5,7 ile Afganistan doğumlular izledi.

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus 2021 yılında 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu

Ülkede ikamet eden yabancı nüfus 2021 yılında 1 milyon 792 bin 36 kişi olurken, bu nüfusun yüzde 49,7’sini erkekler, yüzde 50,3’ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfusun vatandaşlık ülkelerine göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 18 ile Irak vatandaşlarının ilk sırada yer aldığı görüldü. Irak vatandaşlarını sırasıyla yüzde 10,2 ile Afganistan, yüzde 7,2 ile İran ve yüzde 6,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.