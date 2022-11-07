TOBB Erzurum birikimli kurulan şirket verilerini açıkladı, Erzurum’da bu yılın Ocak-Eylül ayları arasında 268 şirket kurulumu gerçekleşti. 9 aylık kayıtta kurulan şirket sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ’ın ardından 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 39’uncu sırayı aldı.

TOBB Erzurum birikimli kurulan şirket verilerini açıkladı, Erzurum’da bu yılın Ocak-Eylül ayları arasında 268 şirket kurulumu gerçekleşti. 9 aylık kayıtta kurulan şirket sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ’ın ardından 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 39’uncu sırayı aldı.

Erzurum Ocak - Eylül Dönemi

Erzurum’da bu yılın 9 ayında 268 şirket, 15 kooperatif ve 75 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 37 şirket ve 8 kooperatif tasfiye edildi, 33 şirket, 6 kooperatif ve 41 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı. Erzurum’da bu yılın 9 ayında kurulan şirket sayısı 2021 yılı Ocak - Eylül dönemine göre yüzde 40,31 oranında arttı.

Erzurum Ocak - Eylül 2021

Erzurum’da 2021 yılının Ocak - Eylül döneminde 191 şirket, 23 kooperatif ve 85 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedilmiş, dönemde 26 şirket ve 5 kooperatif tasfiye edilirken, 17 şirket, 4 kooperatif ve 37 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapanmıştı.

Bölgesel Veriler

TOBB verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince yapılan analizlere göre 2022 Ocak - Eylül döneminde Erzurum’da 268, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 369, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 619, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 2 bin 248 şirket kuruldu.

Erzurum Ortalamaları Geçti

Veriler üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre, bu yılın Ocak - Eylül ayı diliminde kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre Erzurum, KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde arttı. Erzurum yıllık artış oranı kaydında bölge ve ülke ortalamalarını yine geçti.

Artış Oranları

DOSİAD tarafından veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Ocak - Eylül 2022 döneminde, Kurulan şirket sayı artışı Erzurum’da yüzde 40,31, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde yüzde 23,98, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 19,96, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 18,94, oranında kaydedildi.

Erzurum’un Bölgesel Payları

DOSİAD tarafından TOBB verileri üzerinde yapılan analizde, Erzurum’un kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 72,62, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,29, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 11,92 oranında pay gösterdi

Erzurum Bölgede 4’üncü

Ocak - Eylül 2022 sürecinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği il 530 şirketle Van oldu. Bu ili 403 şirketle Malatya, 292 şirketle Elazığ, 268 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı’da 125, Erzincan’da 90,Bitlis’te 142, Muş’ta 99, Iğdır’da 72, Bingöl’de 76, Hakkari’de 66, Kars’ta 43, Tunceli’de 32 ve Ardahan’da 10 şirket kuruldu.

Erzurum 39’uncu Sırada

Erzurum şirket kurulum sayısı yüksekliği kaydında ülke illeri içinde 39’uncu sıraya indi. Şirket kurulum sayısının yüksek olduğu 40 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Adana, Ş.Urfa, Kayseri, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Tekirdağ, Sakarya, Aydın, Balıkesir, Samsun, Manisa, Mardin, K.Maraş, Eskişehir, Van, Trabzon, Yalova, Afyon, Malatya, Batman, Aksaray, Çanakkale, Nevşehir, Sivas, Elazığ, Düzce, Şırnak, Erzurum, Isparta olarak bildirildi.

TOBB Verileri

Ocak-Eylül döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 23,9 arttı. 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Eylül ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin ilk 9 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 arttı. Bu dönemde 99 bin 583 şirket kuruldu.

Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,3 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,2 azaldı. Yılın ilk 9 ayında, 2021’in ilk 9 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 62,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 24,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4,6 artış oldu.

Kurulan Şirket Sayısında Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde 27,9 Artış Oldu

Eylül 2022’de, Eylül 2021’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 arttı. Eylül 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 25,8 artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,0 kapanan kooperatif sayısında yüzde 26,2 azalış oldu.

Eylül 2022’de Kurulan Şirketlerin Sayısında Bir Önceki Aya Göre Yüzde 6,8 Artış Oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,6 azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 16,0 kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,3 artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,6 azalış gerçekleşti.

Eylül 2022’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Eylül 2022’de kurulan toplam 13 bin 190 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4’ü limited şirket, yüzde 12,3’ü anonim şirket, yüzde 1,3’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,1’i İstanbul, yüzde 8,8’i Ankara, yüzde 6,6’sı İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Eylül 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 27,8 oranında azaldı. 2022 yılında toplam 100 bin 945 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 87 bin 67 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 70,2’sini, 12 bin 502 anonim şirket ise yüzde 29,4’ünü oluşturdu. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzde 27,8 oranında azaldı.