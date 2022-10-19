Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Bilimin izinde Erzurum Bilim Şenliği’ 20 Ekim’de başlıyor. 22 Ekim’e kadar sürecek şenlikte 7’den 70’e her yaşa uygun etkinlikler yeralacak.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Bilimin izinde Erzurum Bilim Şenliği’ 20 Ekim’de başlıyor. 22 Ekim’e kadar sürecek şenlikte 7’den 70’e her yaşa uygun etkinlikler yeralacak.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘4007 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği’ Projesi çerçevesinde öğrenci bilim insanları, 20-22 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek şenlikte buluşacak. Bilimsel yöntem, bilimsel bilgi ve bilim ile toplumu buluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek şenlikte 7‘den 77‘ye her yaşa uygun etkinlikler yer alacak. Tiyatro gösterileri, planeteryumda gökyüzü gözlemi, uygulamalı atölye çalışmaları, seminerler ve bilimsel sergiler proje ortaklarının da desteği ile vatandaşlar Şükrüpaşa semtindeki Bilim Erzurum’da bilimle dolu anlar yaşayacak.