Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Bingöl’ün Yedisu ilçesine parkı ve dinlenme alanı yapılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Bingöl’ün Yedisu ilçesine parkı ve dinlenme alanı yapılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Bingöl’ün Yedisu ilçesine 400 metre karelik oyun parkı ve dinlenme alanı yapılıyor. İlçe Kaymakamı Furkan Başar ve Yedisu Belediye Başkanı Ömer İsen, yapımına başlanan oyun parkında incelemelerde bulundu. 400 metre karelik alana, çocukların ve yetişkinlerin sosyal yaşantısına katkı sağlayacak olan oyun parkı ve yaşam alanı yapılacağını belirten Kaymakam Furkan Başar, yapımında büyük katkısı olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Yedisu Belediye Başkanı Ömer İsen’e teşekkür etti.