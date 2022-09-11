Erzurum Barosu, 2022-2023 Adli Yıl Açılış töreni için unutulmaz bir gece düzenledi. Gecede sahne alan Çağrı Akıncı Yüksek Rakım’ın konseri ile muhteşem bir gece yaşayan avukatlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

Erzurum Barosu, 2022-2023 Adli Yıl Açılış töreni için unutulmaz bir gece düzenledi. Gecede sahne alan Çağrı Akıncı Yüksek Rakım’ın konseri ile muhteşem bir gece yaşayan avukatlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

Aziziye İlçesindeki Bölge Staj Eğitim Merkezi ve Erzurum Barosu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Adli Açılış Yıldönümü etkinliğine Vali Okay Memiş, hakim, savcılar ve baroya bağlı avukatlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Gündüz verilen resepsiyonun ardından avukatlar akşam sosyal tesislerin bahçesinde sanatçı Çağrı Akıncı ve Yüksek Rakım sahne alarak davetlilere keyifli bir gece yaşattı. Varillerde yapılan ateşin etrafında sanatçıların söylediği şarkılarla coşan avukatlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

Baro Başkanı Talat Göğebakan, adli yıl açılışının hayırlı olması dileğinde bulundu.