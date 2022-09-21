Erzurum Barosu’nda genç avukatlar için yemin töreni düzenlendi.

Erzurum Barosu’nda genç avukatlar için yemin töreni düzenlendi.

Baro Cafe’de düzenlenen yemin törenine Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter Onur Demirceylan, Avukat Mesut Öner, Avukat Faruk Terizoğlu, Avukat Tolga Terzioğlu katıldı.

Baro Başkanı Talat Göğebakan, genç avukattan işlerini yaparken adaletli ve vicdanlı olmasını isteyerek, ’Hayırlı olması temennimizle genç meslektaşımız Esra Yılmaz’a Erzurum Barosu olarak görevinde başarılar diliyoruz" diyerek ruhsatını teslim etti.

Terzioğlu Hukuk Yönetim Kurlu Başkanı Avukat Faruk Terzioğlu ise genç avukatın cübbesini giydirdi. Avukat Yasemin Yılmaz’ın başarılı bir staj dönemi geçirdiğini belirterek eğitimleri için büyük emek veren Yılmaz Ailesine teşekkür eden Avukat Faruk Terzioğlu, ’Mesleğimize ve meslektaşlarımıza insan haklarının, hak ve özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğünün korunup geliştirilmesi görevini vermiştir. Bu görevin yasayla verildiği tek meslek Avukatlık mesleğidir. Bu onurlu çatının altından biraz sonra avukat olarak ayrılacak değerli meslektaşımız Yasemin Yılmaz’ın, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki her bir yurttaşımızın yaşayacağı hak ihlallerinde yanı başlarında olacak. Aramıza hoş geldin diyor, meslektaşımıza meslek hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.