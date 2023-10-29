Erzurum Barosu’na kayıtlı avukatlar, Cumhuriyetin 100. yılı anısına seslendirdikleri “Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkısına klip çekti.

Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehrin barosu olarak Cumhuriyetin 100. yılını büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını dile getirerek, “Cumhuriyet gibi paha biçilmez bir hazineyi Anadolu insanına miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu uğurda şehit ve gazi olmuş vatanseverleri saygı ve minnetle anıyoruz. Erzurum Barosu’nun kültür mirasına böylesine anlamlı bir eser kazandırmak için emek veren tüm meslektaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Erzurum Barosu’na kayıtlı avukatların “Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkısını Erzurum’un tarihi ve turistlik mekanlarında dillendirdiği klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.