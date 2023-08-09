Erzurum bankacılık sektörü kaydında Doğu Anadolu Bölgesi illeri düzeyinde farkını korudu. İl ticaret sektöründeki büyüme, Organize Sanayi Bölgesindeki artış, Üniversiteler öğrenci sayısındaki yükselme bankacılıkta ilin cazibesini de artırdı.

Artış Etmenleri

Erzurum’da Bankacılık sektörünün gelişmesinde inşaat alanındaki pozitif gelişmeler ve kentsel dönüşüm seyrindeki hız, tarım ve hizmetler sektöründe üretimin artışı önemli bir etken olarak değerlendirildi.

Fintürk Bankacılık Verileri

FİNTÜRK Ocak - Haziran verileri açıklandı. 68 banka şubesinin faaliyet verdiği Erzurum’da banka şubesi başına düşen nüfus 11 bin 25 kişiye geriledi. İl bölge illeri içinde banka şubesi bazında 1’inci, banka şubesi başına düşen nüfus bazında 5’inci sıraya yükseldi.

Bölgesel Veriler

Erzurum banka şubesi başına düşen nüfus kaydında Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarını geçti. Banka şubesi başına düşen nüfus 105 şubesi bulunan KUDAKA Bölgesinde 10 bin 221, 183 şubesi bulunan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 11 bin 774, 426 banka şubesi olan Doğu Anadolu Bölgesinde 14 bin 81 kişi oldu.

Erzurum’un Bölgesel Şube Sayısı Payı

BDDK verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre; Erzurum’un faal banka şubesi sayısı payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 64,76, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 37,15, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15.96’ya yükseldi.

Bölge İlleri Banka Şubesi Dağılımı

Doğu Anadolu Bölgesinde en çok sayıda banka şubesinin bulunduğu il 68 şube ile Erzurum oldu. Bölge illeri Malatya’da 64, Van’da 54, Elazığ’da 48, Erzincan’da 29, Ağrı’da 25, Kars’ta 26, Bitlis’te 22, Muş’ta 19, Bingöl’de 16, Hakkari ve Iğdır’da 15, Ardahan’da 12 ve Tunceli’de 13 banka şubesinin faaliyette olduğu bildirildi.

Bölge İlleri Banka Şubesi Başına Düşen Nüfus

Doğu Anadolu Bölgesi illeri banka şubesi başına düşen nüfus, Malatya 12 bin 696, Erzurum 11 bin 25, Van 20 bin 902, Elazığ 12 bin 322, Erzincan 8 bin 249, Ağrı 20 bin 425, Kars 10 bin 570, Bitlis 16 bin 90, Muş 21 bin 10, Bingöl 17 bin 659, Hakkari 18 bin 355, Iğdır 13 bin 572, Ardahan 7 bin 706, Tunceli 6 bin 489 kişi olarak kaydedildi.

Fintürk Erzurum Verileri 31 Temmuzda açıklanmıştı

BDDK, Finansal Türkiye Haritası (FİN-TÜRK) 2023 yılı Ocak - Haziran dönemi verilerini açıkladı. Erzurum’da yılın 6 ayında, dönem bazında faal yurtiçi banka şube sayısı 68 olurken, şube başına düşen nüfus 11 bin 25 kişi olarak kaydedildi.

Erzurum 2022 Dönemsel Verileri

FİN TÜRK İllere göre seçilmiş Bankacılık sektörü verileri 2023-3’e göre, dönemde Erzurum’da kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 56 bin 277 TL oldu. Kişi başına takipteki alacağın 702.7 TL olarak kaydedildiği dönemde kişi başına düşen tasarruf mevduatı 21 bin 272 TL, kişi başına düşen toplam mevduat ise 28 bin 374 TL olarak belirlendi.

Erzurum Taşıt Ve Konut Kredileri

Erzurum’da dönem içinde 478 milyon 349 bin TL tutarında taşıt, 2 milyar 683 milyon 171 bin TL tutarında da konut kredisi kullanımı gerçekleşti. Kullanılan tüketici kredisi tutarı ise 4.2 milyar TL, kredili mevduat hesabı tutarı ise 757,3 milyon TL oldu. Bireysel kredi kartları üzerinden kullanılan kredi meblağı ise 4,1 milyar TL olarak kaydedildi.

Takipteki Krediler

BDDK FİNTÜRK 2023-6’ıncı dönem iller sektör bazlı kredi verilerine göre takipteki kredi alacakları içinde tüketici kredileri ilk sırayı aldı. Veriler bazında Erzurum’da takipteki taşıt kredisi tutarı 596 bin TL, takipteki konut kredisi tutarı 2 milyon 678 bin TL ve takipteki diğer tüketici kredileri toplamı ise 122 milyon 287 bin TL olarak aktarıldı.

Erzurum Mevduat

FİNTÜRK verilerine göre Erzurum’da dönem bazında tasarruf mevduatı toplamı 15,9 milyar TL, Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı toplamı 9,4 milyar TL, döviz cinsinden tasarruf mevduatı toplamı 6,5 milyar TL oldu. Diğer mevduatın 5,3 milyar TL olduğu Erzurum’da TL cinsinden diğer mevduat tutarı 4,5 milyar TL, döviz cinsinden ise 757,3 milyon olarak kaydedildi. İl toplam mevduatı ise 21,2 milyar TL olarak aktarıldı.

Erzurum Nakdi Kredi

FİNTÜRK Erzurum verilerine göre, toplam nakdi kredi tutarı 42,7 milyar TL oldu. İlde kullanılan nakdi kredi toplamı 42,1 milyar 391 milyon TL olarak kaydedilirken, takipteki nakdi kredi tutarı ise 526,8 milyon TL olarak açıklandı. Erzurum’da dönem itibariyle gayri nakdi kredi toplamı ise 7,4 milyar TL olarak bildirildi.