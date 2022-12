TÜİK 2022 Ekim dönemi İller Trafiğe kayıtlı Motorlu Kara Taşıt verilerini paylaştı. Erzurum’da Ekim ayı ölçeğinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 124 bin 516 olduğu bildirildi. Erzurum bölge illeri içinde motorlu kara taşıtı sayısı ve otomobil varlığı bakımından 3’üncü, ülkede ise 47’inci sırada yer aldı

Erzurum her bin kişiye düşen araç sayısı

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Ekim ayı kaydında Erzurum’da her bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 164,7; her bin kişiye düşen otomobil sayısı 82,41, her bin kişiye düşen kamyonet sayısı 36,40 her bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27.46 olarak hesaplandı.

Ekim 2022 Erzurum araç varlığı

TÜİK 2022 Ekim ayı verilerinde Erzurum’da 62 bin 305 otomobil, 2 bin 465 minibüs, bin 166 otobüs, 27 bin 523 kamyonet, 5 bin 937 kamyon, 3 bin 623 motosiklet, 734 özel amaçlı taşıt, 20 bin 763 traktör olmak üzere toplam 124 bin 516 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Bölgesel veriler ve Erzurum

TÜİK verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre, 2022 Ekim ayı kaydında Erzurum’da 124 bin 516, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 205 bin 540, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 330 bin 378, Doğu Anadolu Bölgesinde 825 bin 492 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi.

2022 Ekim ayı bölgesel otomobil varlığı ve Erzurum

DOSİAD’ın TÜİK verileri kaydında yaptığı analizlere göre, Ekim ayı itibariyle Erzurum’da 62 bin 305, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 99 bin 970, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 131 bin 284, Doğu Anadolu Bölgesinde 372 bin 15 otomobilin trafiğe kayıtlı olduğu aktarıldı.

Ekim ayı bölgesel traktör varlığı ve Erzurum

TÜİK Ekim ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre; Erzurum’da 20 bin 763, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 31 bin 836, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 75 bin 887, Doğu Anadolu Bölgesinde 144 bin 651 traktörün trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Erzurum’un araç sayısı payı

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Ekim 2022 kaydında Erzurum trafiğine kayıtlı araç sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 60,57, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 37,68, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,1’lik pay edindi.

Veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un otomobil varlığı KUDAKA İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 62,32, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 47,45, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 16,74’lük pay oluşturdu.

Bölge illeri motorlu kara taşıtı varlığı

TÜİK verilerine göre Ağrı’da 30 bin 647, Bingöl’de 18 bin 295, Bitlis’te 23 bin 22, Elazığ’da 140 bin 450, Erzincan’da 64 bin 662, Erzurum’da 124 bin 516, Hakkari’de 8 bin 818, Kars’ta 46 bin 69, Malatya’da 199 bin 503, Muş’ta 34 bin 673, Tunceli’de 10 bin 243, Van’da 76 bin 672, Ardahan’da 18 bin 853, Iğdır’da 29 bin 269 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Ekim ayında 102 bin 403 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ekim ayında 102 bin 403 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 26 milyon 229 bin 1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Motorlu kara Taşıtları İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Ekim ayında 102 bin 403 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 42,8’ini otomobil, yüzde 30,7’sini motosiklet, yüzde 16,0’ını kamyonet, yüzde 6,7’sini traktör, yüzde 2,9’unu kamyon, yüzde 0,4’ünü otobüs, yüzde 0,4’ünü minibüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 15,2, kamyonette yüzde 14,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 11,0, otomobilde yüzde 10,0, otobüste yüzde 5,6, traktörde yüzde 3,5 artarken motosiklette yüzde 15,9 ve kamyonda yüzde 14,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttı.

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 61,3, otobüste yüzde 28,3, kamyonette yüzde 24,0, kamyonda yüzde 16,0, traktörde yüzde 14,5, otomobilde yüzde 0,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 25,7 ve minibüste yüzde 7,8 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 26 milyon 229 bin 1 oldu.

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,0’ını otomobil, yüzde 16,1’ini kamyonet, yüzde 15,5’ini motosiklet, yüzde 7,9’unu traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 762 bin 921 adet taşıtın devri yapıldı.

Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 65,6’sını otomobil, yüzde 16,8’ini kamyonet, yüzde 8,1’ini motosiklet, yüzde 4,2’sini traktör, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 43 bin 819 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 9 bin 902 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,1 artarak 1 milyon 9 bin 902 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,3 azalarak 29 bin 559 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 980 bin 343 adet artış gerçekleşti.