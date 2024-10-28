Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, sahip olduğu teknolojik cihazlar, imkanlar ve deneyimli personeliyle Erzurum’da önemli bir sağlık hizmetini kesintisiz olarak sürdürmeye devam ediyor.

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde, diş muayenesi, diş çekimi, diş tedavisi (endodonti), dolgu ve kanal tedavisi, diş temizliği, (periodontoloji), ağız, diş ve çene hastalıkları cerrahisi, pedodonti (çocuk), diş röntgeni (diş tomografisi, panoramik ve periapikal), hareketli (total bölümlü) ve sabit protezler (kron, köprü), kırık tamiri, diş ilavesi ve kroşe tamir işlemleri, engelli hastalara genel anestezi altında tedavi, evde bakım hizmetleri, okullara yönelik koruyucu diş hekimliği hizmetleri veriliyor. Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi; yaklaşık 70 hekimle 24 saat esasına göre çalışıyor. Hafta içi ve cumartesi-pazar günleri kliniklerde gündüz 08.00-17.00 saatleri arası, akşam vardiyasında 17.00-23.00 ve gece nöbeti ise 23.00-08.00 saatleri arasında hastalar kabul ediliyor. Bu da vatandaşlara ciddi anlamda bir rahatlık ve zaman planlaması veriyor.

“Kaliteli ve sağlıklı hizmet vazgeçilmezimiz”

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekim Dt. Erol Tuşik, profesyonel bir anlayış ile mevcut kaynakları etkili ve verimli kullanarak, çağdaş, güvenilir, zamanında ve kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunarak, hizmet kalitesini en üst sıralara taşımak misyonu ile her gün yaklaşık bin 400 hastanın merkezlerinde tedavi gördüğünü belirterek, “Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerimizde çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanarak, yeniliklerin öncüsü olup, topluma ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kurumlar arasında örnek kurum olmak vizyonu bizim için çok kıymetli. Şehir merkezinde ulaşımı kolay, kurulduğu günden itibaren, gece, hafta sonu resmi tatiller dahil sürekli açık olan ve sizlere hizmet veren öneri ve şikayetlerinizi değerlendiren yeniliklere açık her zaman gelişmeyi hedefleyen çalışanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmet Binası, Saltuklu Semt Polikliniği, Ilıca Semt Polikliniği ve Yıldızkent Semt Polikliniğimiz vatandaşlarımıza en güzel hizmeti vermek için gayret gösteriyor. Hizmet kalitemizi en üst sıralara taşımak için, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, hasta ve çalışan hak ve memnuniyetini ön planda tutarak, kalite bilinci ve ekip ruhu taşıyan personelimizle, topluma ağız ve diş sağlığı hizmetlerini kesintisiz sunmakta bizim için vazgeçilmez ilkelerdir. ” dedi.