AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre, Erzurum’da 3,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

AFAD verilerine göre; Erzurum’un Yakutiye ilçesinde saat 06:43’de 3,3 büyüklüğünde, yerin 11,11 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini paylaştı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’de depremin 3,3 büyüklüğünde, Küçüktüy- Pasinler mevkiindeki meydana geldiğini, 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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Deprem büyüklüğü itibariyle az da olsa hissedilse de şehir merkezinde her hangi bir olumsuzluk ya da panik olmadığı gözlendi.

Kaynak: iha