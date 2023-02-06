Erzurum’da 11-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dünya Okullar Kış Spor Oyunları, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve çevre illerinin de etkilendiği deprem nedeniyle iptal edildi.

Erzurum’da 11-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dünya Okullar Kış Spor Oyunları, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve çevre illerinin de etkilendiği deprem nedeniyle iptal edildi.

Erzurum’da 11-19 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan Dünya Okullar Kış Spor Oyunları’nın Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Kayak Federasyonu sitesinden yapılan açıklamada, "11-19 Şubat 2023 tarihlerinde Erzurum’da yapılması planlanan 2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları (2023 ISF Winter Games Gymnasiade) ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve yerel idarenin almış olduğu karar doğrultusunda iptal olmuştur" ifadelerine yer verildi.