TOBB 2022 Ocak-Aralık dönemi Sermaye Dağılımı sonuçlarını açıkladı. Erzurum’da 2022 Aralık ayında kurulan 43 şirket sermayesinin 89,1 milyon; 2022’nin bütününde kurulan 381 şirket sermayesinin 401,4 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 4’üncü sırada yer aldı.

TOBB 2022 Ocak-Aralık dönemi Sermaye Dağılımı sonuçlarını açıkladı. Erzurum’da 2022 Aralık ayında kurulan 43 şirket sermayesinin 89,1 milyon; 2022’nin bütününde kurulan 381 şirket sermayesinin 401,4 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 4’üncü sırada yer aldı.

2022 Aralık dönemi bölgesel veriler ve Erzurum

TOBB verilerine göre, 2022 Aralık ayı bazlı şirket kurulum sermayesi, 43 şirketin kurulduğu Erzurum’da 89,1 milyon, 53 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 96,6 milyon, 122 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 248,3 milyon, 387 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 666,5 milyon olarak bildirildi

2022 yılı ocak - aralık bölgesel veriler ve Erzurum

TOBB şirket kurulum sermayesi verilerine göre, 2022 Ocak - Aralık dönemi şirket kurulum sermayesi, 381 şirketin kurulduğu Erzurum’da 401,4 milyon, 517 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 523,4 milyon, 903 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 1.1 milyar, 3 bin 263 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 3,8 milyar TL olarak aktarıldı.

Erzurum’un sermaye payı

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un 2022 yılı Ocak - Aralık döneminde şirket kurulum sermaye değeri payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 76,67, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 35,51, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 10,44 olarak değerlendirildi.

Bölge illeri dağılımı

2022 yılında şirket kurulum sermayesi Van’da 755,3 milyon, Erzurum’da 401,4 milyon, Elazığ’da 485,2 milyon, Malatya’da 647,5 milyon, Ağrı’da 295,0 milyon, Muş’ta 334,4 milyon, Iğdır’da 197,1 milyon, Bingöl’de 86,6 milyon, Ardahan’da 28,3 milyon, Bitlis’te 229,7 milyon, Hakkari’de 156,3 milyon, Kars’ta 85,7 milyon, Erzincan’da 114,4 milyon ve Tunceli’de 22,3 milyon TL olarak aktarıldı.