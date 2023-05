Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (2. OSB), kağıt, tekstil ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren ve İstanbul Sanayi Odası’nın En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde ilk 200 içinde yer alan Lila Grup’un 3. Etap’ta 130 dönümlük bir alana yapacağı büyük yatırıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bir süredir Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ile Erzurum’a yapacakları yatırımla ilgili yer tahsisi ve teknik konuları görüşen Lila Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü, Lila Kağıt Genel Müdür Yardımcısı Gökben Kaya’yla birlikte ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın’ı ziyaret etti.

150 Milyon Dolarlık Yatırım

Ziyarette, Erzurum’a yatırım yapmaya karar verdikleri andan itibaren kendilerine destek veren ve sürecin hızla ilerlemesi için büyük çaba gösteren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın’a teşekkür eden Lila Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü, 2. OSB, 3. Etap’ta yer tahsisi tamamlanan ve sözleşmesini imzaladıkları yatırımın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dünyada 80’den fazla ülkeye bobin temizlik kağıtları ihraç ettiklerini ifade eden Orhan Öğücü, yapılacak yatırımla Erzurum’un günün en iyi teknolojisini içeren tesislerinden birine sahip olacağını belirterek, burada kurulacak tesisten yılda yaklaşık 100 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Öğücü şöyle devam etti;

“Yüzde 100 sermayeli bir Türk şirketi olan ve üretimlerini Tekirdağ Çorlu’daki modern tesisinde sürdüren Lila Kağıt olarak Erzurum II. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak olan yeni fabrikamızla mevcutta 270 bin ton olan yıllık üretim kapasitesini 340 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Özel sektörün Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde yapacağı en büyük sanayi yatırımlarından biri olacak tesisimiz, aynı zamanda Erzurum’daki ilk temizlik kağıdı fabrikası olacak. Çevreye duyarlı yaklaşımı ile öne çıkan şirketimiz, tesise kurulacak güneş panelleri ile tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor” diye konuştu.

Projesi hazırlanan ve Haziran ayında temeli atılıp inşaatına başlanması planlanan yatırımın toplamda 150 milyon Doları bulacağı, kurulacak tesiste ilk etapta 500 kişinin istihdam edileceğini ve bu rakamın 3 yıl içerisinde 2 bin 500’ü bulmasının hedeflendiğini dile getirildi.

Özakalın, “Yatırımcılarımızı el üstünde tutuyoruz”

Fabrikanın, şehrin sanayileşme hamlesine destek olacak, üretim, ihracat ve istihdamın artmasına büyük katkıda bulunacak önemli bir ağır sanayi yatırımı olacağına inandıklarını kaydeden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ise, yatırımı gerçekleştirecek olan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü’nün şahsında yatırım kararına imza atan bütün şirket yetkililerine teşekkür etti.

2. OSB Müteşebbis Heyeti olarak yatırım için Erzurum’u tercih eden her müteşebbisi el üstünde tuttuklarını vurgulayan Özakalın şunları söyledi; “Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bizler yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştırmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. İnşallah 2. OSB 3. Etap alanımız bu kağıt fabrikası gibi şehrimizin sanayisine değer katacak yeni yeni yatırımlara ev sahipliği yapacak. Ancak burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. 3. Etap alanının mutlak surette genişletilmesi gerekiyor. Mevcut 1 buçuk milyon metrekarelik alanda yatırımcılarımızın yer tahsisi taleplerini karşılamamız mümkün değil. Ulusal çaptaki firmaların 2. OSB’ye olan ilgisi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bu heyecanımızın devam etmesi ve sanayimizin gelişmesi için bu fırsatları mutlaka azami oranda değerlendirmemiz lazım. Zaten her geçen gün yerel yatırımcılarımızın da 3. Etaptaki yer talepleri artıyor. Bu sebeple, yerel ve ulusal çaptaki yatırımcılarımızın taleplerine karşılık verebilmek için alanın genişletilmesiyle ilgili adımların bir an önce atılması ve şehrimizin 6. Bölge desteklerinden direkt yaralanacağı bir teşvik düzenlemesinin vakit kaybedilmeden yapılması büyük önem arz ediyor.”

“Yan sanayi gelişecek”

Büyük çaptaki sanayi yatırımlarının Erzurum’da yan sanayinin gelişmesinin de yolunu açacağına dikkati çeken Özakalın, “Şehrimizde büyük sanayi yatırımlarının sayısı arttıkça bunlara bağlı yan sanayi yatırımları da çoğalacak ve vasıflı vasıfsız eleman istihdamı artacaktır. Hem yatırımcılarımız hem de şehrimizin sanayicisi, esnafı ve ticaret erbabı kazanacak. İnşallah dile getirdiğimiz ve sanayileşmemizin önünde engel teşkil ettiğine inandığımız sorunlarımızı en kısa sürede çözer, şehrimizi yatırım ve sanayileşme anlamında bir üst seviyeye çıkarırız.” diye konuştu.